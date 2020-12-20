شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الباثولوجي ببريطانيا: سلالة كورونا الجديدة شرسة و أسرع في نقل العدوي بنسبة 70 % والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي ببريطانيا، إن فيروس كورونا شهدت طفرة في بريطانيا منذ أواخر سبتمبر الماضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب من بريطانيا مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا واسعة الانتشار والعدوى بنسبة 70% مقارنة بالسلالة القديمة.

وأضاف أن أعراض سلالة كورونا الجديدة نفس الأعراض القديمة وربما تكون أقل وهذا ما سيتم التأكيد عليه خلال الأيام المقبلة حيث إن عمر اكتشاف السلالة الجديدة لا يتجاوز أسبوعا.

وأشار إلى أنه يتم عمل تحليل البي سي ار لمصابي كورونا ويتم معرفة المصاب انتقلت له العدوى من أي سلالة وذلك من خلال الحمض النووي للفيروس.

ولفت إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تنتشر بصورة أكبر بين فئة الشباب وهو ما فسره ارتفاع الحالات المصابة تزامنا مع عودة الدراسة.

واستطرد: أن بريطانيا في انتظار المرحلة الرابعة من الإغلاق شبه الكامل للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بالسلالة الجديدة .

وأردف الدكتور ضياء الدين كامل، أستاذ الباثولوجي ببريطانيا، أن اللقاحات الجديدة فعالة ضد فيروس كورونا، موضحا أن بريطانيا منعت الطيران عن جنوب شرق إنجلترا بسبب السلالة الجديدة من كورونا.