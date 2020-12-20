شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يكشف حقيقة ترشحه لمنصب رئيس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، حقيقة ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك؛ خلفًا للمستشار مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي.

وقال الفنان هاني شاكر، في مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد على، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، «لا لا صعب جدا، هو أنا لاحق على النقابة لما أدخل الانتخابات وابقي رئيس نادي الزمالك».

وأضاف الفنان هاني شاكر، أن الكرة في مصر تعني قوة نادي الزمالك والأهلي، فهما قوام المنتخب والكرة المصرية، مع احترامي لباقي الأندية المصرية.