شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالب بالتربية الرياضية بالمنيا بعد خروجه من حمام السباحة وإصابته بتشنجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي اليوم طالب أثناء وجوده داخل كلية التربية الرياضية، بالحرم الجامعي بالمنيا، نتيجة إصابته بنوبة تشنجات، بعد خروجه من حمام السباحه.

وقال مصدر بالجامعة، إن الطالب «ح. أ»، كان يتلقي محاضره عملي بحمام السباحة التابع لكلية التربية الرياضية، وبعد خروجه، ووجوده بين زملائه لحضور الجانب النظري من المحاضره، فوجئ الجميع بإصابته بنوبة تشنجات، أدت لوفاته عقب ذلك، نافيا أن يكون الطالب غرق داخل حمام السباحه أثناء التدريب العملي، لافتا أن التدريبات العمليه للطلاب داخل حمام السباحه تستغرق وقت قصير جدا.

وكان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود بلاغ من عمليات النجدة، يتضمن وفاة طالب جامعي يدعى «ح. أ»، يبلغ من العمر 19 عامًا، أثناء تواجده بكلية التربية الرياضية في جامعة المنيا، أثناء تأدية المحاضرة العملي بحمام السباحة الخاص بالكلية.

وانتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وبعد سماع أحد شهود العيان، تبين أن الطالب أصيب بنوبة تشجنات وهبوط حاد بالدورة الدموية، أدت إلى الوفاة في الحال قبل إسعافه. وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.