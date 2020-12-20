شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع السابق ونجل أمير الكويت الراحل، الذي وافته المنية اليوم الأحد.
وتوجه شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى دولة الكويت، ولأسرة آل الصباح الكرام، وللشعب الكويتي الشقيق، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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