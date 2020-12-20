شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: وجود سلالات لفيروس كورونا واردة ومتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، إن وزيرة الصحة ستعقد اجتماعاً مهماً مع قيادات الوزارة لترتيب إجراءات التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصيني، قائلة:«خلال أيام سيتم البدء في إعطاء لقاح فيروس كورونا الصيني».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن وجود سلالات للفيروس واردة ومتوقعة وهناك مثال لإنفلونزا الموسمية الذي يتحور كل عام، ويتم تغيير اللقاح الخاصة بها.