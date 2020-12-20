شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ كريمة: استخدام الكلاب للرفاهية مكروه ويعد إسراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مسألة نجاسة الكلاب خلافية وليست من ثوابت الدين ونحن نختار المذهب المالكي الذي يؤكد طهارة جسد الكلب من حيث الخلقة الإلهية ويتفق مع أن الله لا يخلق نجاسات فالكلب طاهر من حيث الخلقة وهناك كراهية فقط لاستخدام الكلاب للرفاهية أو شراؤه بمبالغ كبيرة ويدخل تحت بند الإسراف ولكن الواضح أنه لا يفسد الوضوء ولا نجاسة به.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع بقناة «صدى البلد»،إنه تحدث في أكثر من كتاب عن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وأكد أن إنشاء جماعة أو تيار أو تنظيم محرم ومجرم شرعا وفقا لقول الله عز وجل «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ»..

وتابع أن الأمر صريح وإنشاء الجماعات أو الانضمام إليها محرم ومجرم شرعا.