شكرا لقرائتكم خبر عن ‘خلاء عقار مائل بشارع خليل عويس بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة العقار رقم 24 شارع خليل عويس المتفرع من شارع جامع عمرو بن العاص (حسن الأنور) بعد إخلائه احترازيًا من السكان حفاظا على سلامتهم لحدوث ميل به .
وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة لبيان الحالة الإنشائية للعقار كما وجه المحافظ بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل لتحديد موقفها الهندسى وبيان مدى تأثرها .
ويتكون العقار المائل من أرضى و10 أدوار متكررة ويقطن به 8 أسر تم نقلهم حفاظا على حياتهم وتم غلق العقار وإتخاذ إجراءات تأمينه .
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر ‘خلاء عقار مائل بشارع خليل عويس بمصر القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.