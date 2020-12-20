شكرا لقرائتكم خبر عن متدربون «البرنامج الرئاسي» في ضيافة متحف الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت منطقتي آثار كوم الشقافة ومتحف الإسكندرية القومي، وفد من متدربين البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفذيين للقيادة، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية المخططة لتطوير الجانب الثقافي والمعرفي لهم.

وقال د. خالد أبوالحمد مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، انه خلال الجولة استمع المتدربين إلى شرح مفصل عن تاريخ مقابر كوم الشقافة الأثرية ومقبرتي الورديان والتي تجمع في تصميمها المعماري بين الفنّ والزخرفة الرومانية والمصرية القديمة. كما تعرفوا على أهم ما يحتوي عليه متحف الإسكندرية القومي من قطع أثرية فريدة.

وقد حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية لتسجيل تلك الزيارة الفريدة والممتعة.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر قيادية ويدخل في تصميمه محور خاص بتطوير الجانب الثقافي والمعرفي للمتدربين من خلال زيارات ميدانية لتعزيز الهوية المصرية.