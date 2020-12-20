شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحويل أكثر من 5400 فدان من الرى بالغمر إلى الحديث بالأراضى القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الزراعة، أنه تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بشان متابعة تنفيذ منظومة الرى الحديث، قال المهندس سميح عبدالسميع مدير مديرية الزراعة في محافظة دمياط، إنه تم تحويل4687 فدانا من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط، وذلك على نفقة المزارعين بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للرى الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الاسمدة والتقاوى والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض وأيضا ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض نتيجة لالغاء المساقي والحدود. وأضاف أن بعض المزارعين تقدموا بطلبات للتحول للرى الحديث بديلا عن الغمر لحوالي 723 فدان وتم رفع الاحداثيات لهذه المساحات وإرسالها إلى وحدة تطوير الرى الحقلى بالوزارة لعمل تصميمات التنفيذ وبالتالي يكون إجمالى مساحات الرى الحديث بالمحافظة 5410 فدانا.

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