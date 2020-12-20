شكرا لقرائتكم خبر عن شركات دواء ترد على تخوفات المسلمين: لم نستعمل «جيلاتين الخنازير» في لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انشغل علماء دين مسلمين حول ما إذا كان تلقي لقاحات كورونا مشروعا، وهل يباح استخدامها بمقتضى الشريعة الإسلامية؟

كان هذا هو التساؤل الذي جال في خاطر مجموعة من العلماء المسلمين الإندونيسيين، الذين رافقوا دبلوماسين من بلادهم في رحلتهم مؤخرا إلى الصين، حيث كانت مهمتهم هي بلورة صفقات تضمن وصول ملايين الجرعات للمواطينن الإندونيسيين، بحسب موقع «بيزنس توداي» الهندي في تقرير له اليوم الأحد.

وأشار التقرير إلى أن أسئلة واستفسارات أثيرت حول استعمال مواد مستخرجة من الخنزير في مركبات اللقاحات، وهي مواد محرمة عند المسلمين واليهود.

وذكر التقرير أن مادة الجيلاتين المستخرجة من الخنزير، وتستعمل على نطاق واسع كمثبت لضمان بقاء اللقاحات آمنة وفعالة خلال فترة التخزين والنقل، لافتا إلى أن هناك بعض شركات الأدوية التي عملت منذ سنوات على تطوير لقاحات خالية من مشتقات الخنزير، مثل نوفارتيس السويسرية، والتي أنتجت لقاح مضاد للالتهاب السحائي .

«غير أن الطلب، وسلسلة الأمداد القائمة، والتكلفة وفترة حياة أقصر للقاحات التي التي لا تحتوي على جيلاتين الخنازير، يعني أن المحتويات سوف تستمر في الاستخدام عى الأرجح في غالبية اللقاحات على مدار سنوات»، وذلك حسب الدكتور سلمان وقار، الأمين العام للرابطة الطبية البريطانية الإٍسلامية .

وأشار التقرير إلى أن المتحدثين باسم شركات فايزر وموديرنا وأسترا زينكيا أكدوا أن مشتقات الخنزير ليست جزءا من تركيب لقاحات كوفيد-19، مستدركا أن الإمداد المحدود من اللقاحات والاتفاقات التي كانت قائمة من قبل والتي تساوي ملايين الدولارات والتي عقدت مع شركات أخرى، يعني أن بعض الدول ذات الكثافة السكانية الإسلامية، مثل إندونسيا، سوف تتلقى لقاحات لم يتأكد خلوها من مادة الجيلاتين .

وهو ما علق عليه سلمان وقار بقوله إن ذلك يشكل معضلة للمجتمعات الدينية والتي تشمل اليهود الإرثوذوكس والمسلمين، والتي تحظر استهلاك منتجات الخنزير الذي يعتبر نجسا من الناحية الدينية، وما يتبعه من كيفية تطبيق الحظر على الدواء الذي تدخل في تركيبه، مستدركا بأن هناك خلافا بين علماء الإسلام حول ما إذا كان تناول شيء ما مثل جيلاتين الخنايز بعد إخضاعه لتحولات كيميائية دقيقة، هل يظل نجسا من الناحية الدينية أم لا ؟

في حين قال الدكتور هورونر راشيد بجامعة سيدني إن إجماع الغالبية على ضوء المناقشات السابقة حول استخدام جيلاتين الخنازير في اللقاحات، يشير إلى أنه مباح بمقتضى الشريعة الإسلامية، وذلك في حال وقوع ضرر أكبر جراء عدم استخدام اللقاحات .

بينما قال الحاخام ديفيد ستاف، رئيس منظمة تسوهار الحاخامية في إسرائيل إن ت أكل الخنزير «محرم» إذا كان بالطريقة الطبيعية لتناول الطعام، وفقا للشريعة اليهودية.