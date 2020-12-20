شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يفتتح المعرض الفني الأول لطلاب «التربية النوعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، المعرض الفني الأول لطلاب قسمي التربية الفنية والإقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، وذلك بقاعة العرض بالحرم الجامعي القديم.

وبحسب بيان، الأحد، جرى الافتتاح بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والدكتورة زينب محمود، عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة لمياء شعبان، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب.

وتفقد رئيس الجامعة، أروقة المعرض وتعرف بالشرح على مكوناته، حيث أعرب عن سعادته البالغة بمتتجات الطلاب، مؤكداً أن إفتتاح الكلية خطوة على الطريق الصحيح لاكتشاف المواهب الفنية الكامنة لدى الطلاب، الأمر الذي سينعكس على تجميل وتطوير البيئة داخل وخارج الجامعة، والإرتقاء بالذوق العام بمحافظة سوهاج.

من جانبها قالت الدكتورة زينب محمود، عميد الكلية، إن المعرض يعد نتاج أعمال الطلاب بقسمي الإقتصاد المنزلي والتربية النوعية في نهاية الفصل الدراسي الأول، كتطبيق عملي للمواد الدراسية التي تلقوها بداخل الكلية، موضحة أن المعرض يستمر لمدة ٣ أيام خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري، ويضم عدد من المنتجات المميزة المعروضة للبيع في التخصصات المختلفة منها الرسم، أسس التصميم، النسيج، الخزف، مبادئ التغذية، التربية الغذائية، مبادئ الاقتصاد المنزلي.

وتعد كلية التربية النوعية من الكليات الوليدة بجامعة سوهاج، حيث جرى افتتاحها في العام الدراسي 2021/2020، وتضم 800 طالب وطالبة، منهم 300 طالب بقسم الإقتصاد المنزلي، و71 طالبًا بقسم التربية الفنية.