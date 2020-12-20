شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: الخلاف بين سيدنا الحسين ومعاوية كان سياسيًا وليس عقائديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ كارم الفقي، الداعية الإسلامي بمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الخلاف الذي حدث بين الحسين بن علي، وسيدنا معاوية بن سيفيان كان سياسيًا وليس عقائديًا، وعندما اشتد على الحسين الحال بسبب هذا الخلاف، قال له خادمه هل أرسلت لسيدنا عبيد الله بن عباس، فأني قد سمعت أنه قد جائه الف ألف دينار، فقال الحسين أخشى أن أثقل عليه.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي حازم جلال، ببرنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن الحسين عندما اشتد عليه الخلاف أكثر، أرسل إلى سيدنا عبد الله بن عباس طلبًا للمساعدة، فقام سيدنا العبيد بالبكاء، ونادى على خادمه الأول، وطالبه بقسمه الأموال والإبل والخيول والجواري والعبيد نصفين، وإرسال نصف منهما إلى سيدنا الحسين، فإن لم يقبل هذا النصف، فتعالى وأحمل النسف الآخر أليه، وعندما وصلى سيدنا الحسين هذا المال بكى بسبب احتياجه، وبسبب إثقاله على سيدنا عبيد الله بن عباس.

ولفت إلى أن سيدنا الحسين عندما جاء إليه المال، قام بإخراج في نفس اليوم 7 من الخدم، وكل خادم يحمل معه 100 ألف من المال الذي جاء إليه للفقراء والمساكين، لأنه تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الجود والكرم.