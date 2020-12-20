شكرا لقرائتكم خبر عن 3950 طلب تصالح في العريش بنحو 10 ملايين جنيه حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت اللجنة الخاصة بتلقى طلبات الصالح في مخالفات البناء بالعريش 3950 طلبًا حتى الآن بقيمة نحو 10 مليون جنيه.

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أن العمل مستمر في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالتيسير على المواطنين، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة بلغت 3950 طلبا سددت 9 ملايين و956 ألفا و983 جنيهًا.

من جانبه أشار علاء الشريف مدير ادارة العلاقات العامة بمركز ومدينة العريش إلى أنه يتم تقديم الطلبات في مقر المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش، حيث تم توفير موظفين مختصين لاستلام الطلبات من المواطنين لاثبات جدية أصحابها في التصالح في المخالفات تمهيدا لاستكمال باقى الاجراءات والاستفادة من المميزات والتيسيرات التي أقرتها الدولة والمحافظة بهذا الشأن، مطالبًا المواطنين بسرعة التقدم خلال الأيام المتبقية من هذا الشهر والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التي أقرتها الدولة والمحافظة بهذا الخصوص.