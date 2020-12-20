شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا الاقتران الأعظم.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء مصر منذ 397 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد سماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس مساء غدٍ الاثنين 21 ديسمبر 2020 وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوى بالنصف الشمالي للكرة الأرضية اقتران نادر بين كوكبي المشترى وزحل، حيث سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية وسيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهو أقرب اقتران مرئى بين الكوكبين في سماء الليل منذ عام 1623 ميلادية أي منذ نحو 397 عامًا.

وسيتمكن المواطنون من مشاهدة الكوكبين بالعين المجردة وكأنه حدث اندماج بين «نجمين»- المشتري الساطع ( 2.0 -) مع زحل الخافت (+0.7)، في نجم واحد اكثر لمعاناً ويبدوا ممتدا نحو الشمال في منظر مذهل يشاهد بدون الحاجة لاستخدام أي معدات رصد خاصة .

ويحدث الاقتران عندما تظهر الكواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وهذا الاقتران بالتحديد يوصف بـ «الاقتران العظيم» لأنه من أندر حالات الاقتران بين الكواكب المرئية بالعين المجردة وليس لهذه الظاهرة تأثير على الكرة الأرضية.

وتشير تقارير المراصد الفلكية إلى أن السبب في ندرة حدوث «الاقتران العظيم» يعود للمسافة بين المشتري وزحل نتيجة لحركتهما البطيئة عبر السماء حيث يستغرقان 11 سنة و29 سنة على التوالي للدوران حول الشمس، إضافة إلى أن مداراتها لا تقع بالضبط في نفس المستوى وعادة ما تمر الكوكب فوق أو أسفل بعضها البعض في السماء ولكن يحدث أن يلتقي الكوكبين وينتج اقتران عظيم بمعدل مره كل 20 سنة .

ويقطع كوكب زحل حوالي 12 درجة كل عام من مداره حول الشمس بينما يقطع المشتري حوالي 30 درجة، ولذلك في سنة واحدة يسد المشتري الفجوة بينه وبين زحل بحوالي 18 درجة، وعلية خلال 20 سنه يكمل المشتري 360 درجة مقارنة بزحل وبالتالي فان المشتري يلتقي بزحل ويتشاركان تقريباً نفس الاحداثيات السماوية مرة كل 20 عاما.

إضافة لذلك يجب معرفة أن الاقترانات العظيمة ليست متشابه، ففي بعض الأحيان يحدث «الاقتران العظيم» عندما تكون الكواكب قريبة من الشمس بحيث لا يمكن رصدها كما حدث في العام 1623م .

يمكن رصد «الاقتران العظيم» في أي مكان على الكرة الارضية وذلك بالنظر باتجاه الأفق الجنوبي الغربي لبضعة ساعات بعد غروب الشمس، وبسبب المسافة القريبة بينهما يمكن رؤيتهما سويا عبر المنظار بل وحتى بمجال رؤية التلسكوب تشاهد حلقات زحل واحزمة غيوم المشتري والعديد من اقمارهما الكبيرة سويا ايضا.

جدير بالذكر انه يوماً بعد يوم ستصبح مراقبة المشتري وزحل صعبة وخاصة اواخر ديسمبر الجاري مقارنة بالأشهر الماضية لانهما يقتربان من ضوء شفق الغروب استعدادا لانتقالها إلى سماء الفجر مطلع العام 2021 وبعد ذلك يقضيان عاما كاملا اخر بالقرب من بعضها البعض على قبة السماء ولكن ليس بمثل مسافة اقتران 22 ديسمبر 2020 .