شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجرت اليوم، جامعة الاقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة، للعام الجامعى الجدبد، باشراف اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الطلابية، وتمت أعمال الفرز وإعلان النتائج اليوم.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22 ديسمبر، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23ديسمبر وذلك تحت إشراف أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالكليات، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجارى تحت إشراف اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة .