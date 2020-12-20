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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عبدالكريم عبدالنبي، صاحب التمثال الشهير بـ«مصر تنهض» والذى أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي منذ 4 شهر عن الانتهاء من التمثل ونشر صور له على وسائل التواصل الإجتماعي مكتملاً، قائلاً «أنهيت التمثال وأصبح هذا العمل مكتملاً بكشل يختلف عن الشكل غير المكتمل الذي سبق نشره على السوشيال ميديا».

وقال «عبدالكريم» لـ«المصرى اليوم» إنه تعرض للظلم عند طرح تمثاله للمرة الأولى وطال الهجوم أعماله وتاريجه الفني، وشككوا في كل ما يمس أعماله، حتى مشاركته في كممثل لمصربينالي فينيسيا، وهو أهم بينالي على مستوى العالم هاجموه.، وذلك على الرغم من عدم رؤيتهم للعمل قبل الانتهاء منه. وأكد أنه نشر صور التمثال بعد إكتماله على صفحات السوشيال ميديا، كما نشره أول مرة قبل إكتمال عبر صفحته الشخصية على موقع «يس بوك» لم يكن مكتملاً، وأنه رغم الضجة التي أثيرت وقتها حول التمثال صمم على استكماله لارتباطه باسم مصر، وأن العمل لابد وأن يخرج الصورة التي تليق بمصر.

وأوضح «المثَّال» أنه صمم التمثال ليحمل في معناه قدرة مصر على التخلص من العوائق المحيطة بها ولتى تمنع حركتها وتعوقها من السير قُدمًا إلى الأمام، من خلال امتلاكها الأزميل والمطرقة التي تكسر بهما تلك الحواجز التي تمنعها من الانطلاق.

وأشار «النحات» إلى أن التمثال يُجسد صورة إمرأة عصرية متحررة قوية، وتم وضعها في الثلثين الأماميين من الكتلة بما يوحي بقرب خروجها للانطلاق إلى المستقبل.

وأضاف صاحب «مصر تنهض» إلى أن الضجة التي شهدها تمثاله لم تكن الأولى من نوعها في تاريخ الفن، فقد سبقها تمثال مصر تنهض للفنان محمود مختار، والذى عاني من نفس المعاناة التي عانيت منها، عندما تعرض تمثاله الشهير الأن للانتقاد في حينه.

شاهد شكل تمثال مصر تنهض بعد الانتهاء منه.. والنحات: تعرضت للظلم (صور)

شاهد شكل تمثال مصر تنهض بعد الانتهاء منه.. والنحات: تعرضت للظلم (صور)

شاهد شكل تمثال مصر تنهض بعد الانتهاء منه.. والنحات: تعرضت للظلم (صور)