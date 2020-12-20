شكرا لقرائتكم خبر عن جدة الطفل بائع الليمون تعترف بالتعدي عليه وإصابته برأسه: "كنت بأدبه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر إنه على خلفية فيديو سبق نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول" متضمناً ادعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية أخوته والإنفاق عليهم - تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو.

وأضاف المصدر أن الطفل وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، وأن والديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة.

وبشأن تداول مقطع فيديو آخر عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام جدة الطفل المذكور بالتعدى عليه بالضرب، أفاد المصدر أنه بالفحص تم استدعاء الطفل وعرضه على المستشفى وتبين إصابته بـ "كدمة بالرأس" ، وباستدعاء (جد الطفل وجدته) وبسؤالهما عن مضمون المقطع، أقرت الجدة بارتكابها الواقعة بقصد تأديبه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.