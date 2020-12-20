شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه الطلاب بملء الاستمارة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى، طلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية استعدادا للتقدم للامتحانات التى تنطلق نهاية يناير المقبل، موضحة أن تسجيل الاستمارة الإلكتروني.

وقال محمد عبد التواب، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية أمر ضرورى، استعدادا لامتحان الفصل الدراسى الأول، مشيرا إلى إمكانية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية من خلال المدرسة أو الطالب يستطيع تسجيلها بنفسه من خلال الموبايل.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادة الاعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسى، وذلك من خلال moe-register.emis.gov.eg.

وأكدت الوزارة، أنه فى إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2020/2021، وإيماء إلى إجراءات تطوير منظومة التعليم التى تشمل ميكنة إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادات العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعى للأوراق الثبوتية، فقد تم إتاحة التطبيق الإلكترونى الخاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل الإلكترونى بداية من هذا العام سوف يكون باستخدام البريد الإلكترونى الرسمى للطالب، والذى يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسى الإلكترونى الموحد عبر الرابط التالى Office365.emis.gov.eg.

وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه فى حال وجود أى خطأ فى البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكترونى، وذلك خلال الفترة من الأربعاء 16 ديسمبر 2020 حتى الخميس 26 ديسمبر الجارى.