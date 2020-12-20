شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام توزيع لقاحات كورونا فى العالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتفض العالم فى موجة موسعة لمواجهة وباء فيروس كورونا، الذى أصاب ما يزيد عن 75.5 مليون شخص وحصد أرواح 1.67 مليون آخرين فى جميع أنحاء العالم، وانطلقت حملات مواجهة الفيروس بالتطعيم باللقاحات التى تم منحها موافقات الطوارئ حتى الآن، وأبرزها لقاح فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك بجانب اللقاح الروسى سبوتنيك واللقاحات الصينية أشهرها سينوفاك.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج"، يرصد ”الخليج 365” فى هذا الإنفوجراف، أبرز الأرقام والتفاصيل حول أكبر حملة تطعيمات فى التاريخ ضد كورونا.



