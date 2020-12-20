شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "الصحة" تكشف وجود 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزير الانتاج الحربي: نتعاون مع الجهات المعنية لتوطين صناعة السيارات بمصر الصحة تحذر المدخن: التبغ يعرضك لمضاعفات خطيرة حال إصابتك بكورونا مركز الأزهر للفتوى: الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعًا "الصحة" تكشف وجود 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر الصحة تحذر من عدم تغطية الكمامة للأنف ونزعها للتحدث مع الآخرين.. انفوجراف الخليج 365 يحذر من صفحة مزيفة تنشر أخبارا كاذبة عن إلغاء امتحان أولى ثانوى الكهرباء تعلن تلقى 970 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة وزير التنمية المحلية يحيل رئيس حى حلوان للتحقيق بسبب إجراءات كورونا.. صور

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. "الصحة" تكشف وجود 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.