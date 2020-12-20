شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنشر صور لاعبى بعثة الأهلى على طائرتها الخاصة المسافرة للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى صور لبعثة النادى الأهلى والتى غادرت منذ قليل إلى النيجر على متن رحلة خاصة تابعة لمصر الطيران.

وكانت الرحلة قد أقلعت منذ قليل طائرة مصرللطيران رحلة خاصة رقم MS3200، من مبنى الركاب رقم 3 والمتجهة إلى النيجر، وعلى متنها بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي؛ لمواجهة نظيره(سونيديب) بالنيجر، فى ذهاب الدورال 32 بدورى أبطال إفريقيا.

هذا وتعاقدت إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية على نقل بعثة النادى الأهلى بأحدث طائراتها من طراز الإيرباص 320Neo التى تتسع 140 راكبا وتتمتع بأعلى درجات الراحة والرفاهية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسفر البعثة.