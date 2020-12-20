شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب اللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة والمتحدث الرسمى للمحافظة، بفيروس كورونا، حيث أكدت مصادر بمحافظة القاهرة أنه يتلقى العلاج لأعراض كورونا بالمنزل وحالته فى تحسن.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميا بالتبادل وفقا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة إدارية وما يرتأيه لصالح العمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بخفض أعداد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا .