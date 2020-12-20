شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يُرشح حسين خيري ممثلا له بمجلس صندوق المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه الأخير، اختيار الدكتور حسين خيرى رئيس الاتحاد، نقيب الأطباء، ممثلا له لعضوية مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، تلقى خطابا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لترشيح ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية تفعيلا للقانون رقم 184 لسنة 2020 فيما يخص استكمال تشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، ويضم فى عضويته كل من:" وزير التعليم العالى، وزير المالية، وزير التضمن الاجتماعى، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية، أربعة من ذوى الخبرة".