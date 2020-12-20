الحضور 3 أيام.. قرار جديد في محاكم الاستئناف لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتنظيم عمل الدوائر الجنائية خلال أدوار الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام مع حضور جلسة صدور الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور.

وكلف رئيس المحكمة في بيان صحفي اليوم الأحد، المكتب الفني بتأجيل القضايا المنظورة أيام الانعقاد بالتنسيق مع الدائرة المختصة.

وأكد المستشار "الأودن" أن قرار المحكمة جاء تماشيا مع المستجدات الراهنة ومواكبة توجه الدولة بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، ومنعا للتجمعات وحرصا على سلامة القضاة ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين وحفاظا على كافة المترددين على المحاكم.