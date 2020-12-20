شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» تطلق مبادرة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن الشركة تسعى بصورة دائمة لاستحداث أفكار جديدة لرفع الوعى الثقافى للجمهور بجميع قضايا المياه.

وقال أن الشركة اطلقت مبادرة «مع قطرة الحياه أحلى» والتى نظمتها لتفعيل الأنشطة التوعوية للتواصل مع الجمهور بمختلف أعمارهم من خلال مسرح العرائس.

وقالت أمل جميل رئيس قطاع التوعية والإعلام بشركة مياه أسيوط أن الشركة ابتكرت احدى الشخصيات المسرحية، لتبنى موضوعات المياه متضمنة التوعية بترشيد الاستهلاك، والاستخدام الأمثل للشبكات، والأنظمة الالكترونية لتقديم الخدمات بصورة مميكنة، وقنوات التواصل مع الجمهور اثناء تواصلها مع الجمهور.

واشارت إلى التفات الكبار والصغار حول قصة «قطرة» بمسرح العرائس الذي أطلقته الشركة للمشاركة في خطتها التوعوية بالمدارس والذى يتناسب مع أسلوب الاطفال في حب اللعب ومشاهدة الأحداث.

واضافت أنه تم التنسيق مع الهيئة التعليمية بالمدارس لعقد أنشطة توعوية للرد على أي استفسار تخص خدمات المياه والصرف الصحى.

و شملت الانشطه التوعويه التي يقدمها الفريق التوعوى لطلاب المدارس من ألعاب ترفيهيه وزيارات المحطات المرشحه للتعرف على مراحل معالجه المياه وزياره الفريق التوعوى للمدارس بسيارات خدمه العملاء والتوعيه المتنقلة .