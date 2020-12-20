شكرا لقرائتكم خبر عن «القصير»: الزراعة على مصاطب بالري الحديث تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، إن وزارة الزراعة تقوم بحملات منظمة للتوعية بأهمية الزراعة على مصاطب بالري الحديث، موضحًا أن هذا النظام من الزراعة يساهم في زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف وترشيد المياه في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد بسبب زيادة الطلب على المياه.

ياتي ذلك بينما أكد الدكتور محمد عبدالعال، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أنه تم تطبيق تجربة التوسع في الزراعة على مصاطب وبنظام الري الحديث في محافظتي الفيوم والدقهلية والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير معدل التقاوي المستخدمة في زراعة القمح من 25-40% من الكمية الموصي بها، وتوفير مياه الري بحوالي 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة في حالة الزراعة العادية، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الآزوتي، حيث تقل عملية غسيل السماد نتيجة احكام الري وانخفاض كمية المياه المستخدمة في الري مما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للسماد وزيادة إنتاج القمح.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات صحفية، الأحد، أن هذه التجربة تاتي في اطار تنفيذ سياسة الدولة لترشيد مياه الرى وتقليل تكاليف الزراعة، موضحًا أن الزراعة على مصاطب تؤدي إلى انخفاض فرص رقاد القمح بعد الري في حالة هبوب الرياح، ويزداد حجم السنابل وكذلك وزن الحبوب مما ينعكس على الإنتاج الكلي وذلك نظرًا لانخفاض كمية التقاوي المستخدمة في الزراعة على مصاطب يزداد التفريع.

الزراعة على مصاطب بالري الحديث

الزراعة على مصاطب بالري الحديث

الزراعة على مصاطب بالري الحديث