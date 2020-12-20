شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعزي أمير الكويت في وفاة وزير الدفاع الكويتي السابق (نص البرقية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية عزاء إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل، وذلك حسبما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وجاء في نص البرقية: «أبعث إليكم بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالی الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم والعائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون».