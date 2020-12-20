شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»: نجاح إجراء جراحة دقيقة لإصلاح الأوتار المقطوعة في يد مصاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح الفريق الطبي بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد، في إجراء جراحة دقيقة لإصلاح الأوتار المقطوعة باليد اليسرى لمواطن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن المصاب حضر إلى مستشفى السلام بورسعيد يعاني من قطع بالأوتار والأوردة وغضروف وأعصاب اليد اليسرى، كاد يؤدي إلى عجز مستديم باليد، وعلى الفور تمت إجراء الفحوصات والعملية الجراحية اللازمة له بمشاركة 4 تخصصات طبية من أمهر الأطباء بالمستشفى، حيث تم إصلاح الأوتار المقطوعة للمصاب وإعادة اليد إلى وضعها الطبيعي، ولفتت الهيئة إلى أن هذا النوع من الجراحات دقيق جدًا لأنه يحتاج إلى العودة للوضع السابق للإصابة، وإلا فإنه سيحدث حتمًا عجز في حركة اليد، ولذلك لابد أن يقوم بها جراحون متخصصون.

وأضافت أنه قام بإجراء العملية الجراحية أولًا أمهر أطباء الأوعية الدموية بالمستشفى لإصلاح الشريان الزندي للمصاب، ثم أكمل أطباء العظام برد مفتوح وتثبيت داخلي لكسر بعظيمات الرسغ الأيسر بواسطة أسلاك معدنية وإصلاح كبسولة مفصل الرسغ تحت جهاز C ARM، ومن ثَّم بدأ فريق جراحة التجميل بإصلاح جميع الأوتار القابضة لأصابع اليد اليسرى وإصلاح العصب الزندي، وأخيرًا قام أطباء المخ والأعصاب بإصلاح قطع كامل بعصب اليد الأوسط للمصاب.

وتابعت الهيئة: إن الجراحة استغرقت 6 ساعات ونصف الساعة، بمشاركة 4 تخصصات طبية سالفة الذكر في آن واحد، وذلك لما يتمتع به مستشفى السلام بورسعيد من جاهزية على أعلى مستوى في التعامل السريع مع مثل هذه الحالات وإنقاذها من حدوث عجز مستديم، مشيرة إلى استقرار الحالة الصحية للمصاب وخروجه من المستشفى على أن يستمر في المتابعة بجلسات العلاج الطبيعي داخل المستشفى والذي لا يقل أهمية عن العملية نفسها.

ولفتت الهيئة إلى أن الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية الجراحية بنجاح للمصاب، شمل د. شادي مجلي، استشاري الجراحة الأوعية الدموية، د. هاني خضير، طبيب مقيم جراحة العظام، د. أحمد ضياء الدين، أخصائي جراحة التجميل، د. أحمد عاطف، طبيب مقيم جراحة التجميل، د. محمد خالد، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى أطباء التخدير د. شريف كراوية، ود. أحمد الشرقاوي، وطاقم التمريض: بهية عبدالحليم ومنة الله عبدالوهاب، وذلك تحت إشراف د. عزة العوضي، المدير الطبي بمستشفى السلام بورسعيد.

وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزيرة الصحة والسكان، المشرف العام على التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد تعمل جاهدة على توفير كل الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والذين يقدر عددهم حتى الآن بأكثر من 650 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في شهر يوليو من العام الماضي إنما هو بداية لبناء منظومة صحية متكاملة توفر الرعاية الصحية المتكاملة وتحقق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وفق أحدث المعايير العالمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأسيس أضخم نظام صحي تكافلي في تاريخ مصر من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (مستقبل صحة مصر).