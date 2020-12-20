شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لقرية أبو منقار بالفرافرة بالوادي الجديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، الأحد، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بدءًا من غدٍ الاثنين، ولمدة يومين بمنطقة أبومنقار بواحة الفرافرة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.