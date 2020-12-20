شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء يفتتح معرض الاقتصاد المنزلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، معرض الاقتصاد المنزلى بمدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات، والذى ضم أعمال الطالبات من التريكو والكوريشيه وأشغال النول بالورق.. كما شاهد عدة فقرات رياضية لمشروع اللياقة البدنية، والذى تشارك به المدرسة على مستوى الإدارة التعليمية بالعريش، وتابع العملية التعليمية.

وأعلن عاطف العلاقمى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم، أن المعرض بإشراف مباشر لكل من سالى الشريف وأسماء عبدالغنى، المعلمتين بالمدرسة، وإشراف عام لهيام محمد مصطفى الموجه العام للاقتصاد المنزلى.. كما أن مشروع اللياقة البدنية تحت إشراف: ياسر العبد وإسراء على، المعلمتين بالمدرسة.

وأشار إلى أنه حضر الافتتاح والجولة كل من حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ محمد عبدالله العلاقمى، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، وهيثم محمد الموجه المالى والإدارى بمديرية التربية والتعليم.. إلى جانب محمد الرطيل، مدير المدرسة، والمعلمين وجميع العاملين بالمدرسة.