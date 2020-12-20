شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان يلتقي طلاب جامعة بورسعيد للتعرف على آرائهم فى تطوير عملية التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، على هامش افتتاح الملتقى الأول للتوظيف بمحافظة بورسعيد، مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة بورسعيد لمناقشة مشكلاتهم والتعرف على آرائهم في تطوير عملية التشغيل وفرص العمل الجديدة التي يحتاجونها.

حضر اللقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيد السنجابي، مدير مديري القوي العاملة بالمحافظة، وعاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وحسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.

وفى كلمته قال الوزير: إن الهدف من الملتقي هو الشباب رجال الغد، ورموز اليوم وعلامات المتقبل الواعد، فهم لهم دور كبير في بناء المجتمع والنهوض بالوطن.

وقدم الوزير الشكر والتقدير للمحافظ ورئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، مؤكدا أنه لطالما تحدث عن أن الجامعة في كل محافظة هي المنارة التي تضيء الطريق لكل أفراد المجتمع المتواجدة فيه .

وأشار الوزير أن إلى أن معدل البطالة وصل الآن إلى 7.3 % في آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن كان المعدل 13.2 % في عام 2013، كاشفا أن هذا الانخفاض جاء بسبب الاستراتيجية التي تنتجها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة والقيادة السياسية الواعية، والمشروعات القومية في مختلف أنحاء البلاد، التي وضعتها الدولة نصب أعينها عند انتهاجها استراتيجية التنمية المستدامة 2030، لتحقق بها التنمية ونجحت بالفعل في ذلك إلى أن جاءت الجائحة الحالية وأثرت بالسلب على هذا المعدل ولولا المشروعات القومية التي قدمتها القيادة السياسية بعد تولى الرئيس السيسي قيادة مصر، وما استوعبته من نسب كبيرة من العمالة من الشباب، بهدف القضاء على البطالة في المجتمع، وهو ما نحن بصدده اليوم في افتتاح الملتقى التوظيفي الأول بمدينة بورسعيد.

وقال الوزير: إنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعة في مجالات السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال وثقافة العمل الحر ليس بهدف تخريج مهنيين، وإنما تخريج طالب صاحب مشروع ومدرك للمهن الموجودة داخل مجتمعه.