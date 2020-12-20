شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب العريش يشيد بدور المجتمع المدني في تقديم خدمات صحية موازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أسامة ذكرى عميد كلية الطب في جامعة العريش على أهمية دور المجتمع المدني في تقديم خدمات موازية للمنظومة الصحية.

جاء ذلك خلال استقباله في «مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية» بمقرها بمدينة العريش بشمال سيناء لتكريمه، والاستماع إلى رؤيته بشأن أهمية انشاء كلية الطب، واعتناء الدولة بتنمية سيناء.

وأشار عميد كلية الطب البشرى بجامعة العريش إلى وجود الجانب الخدمي للكلية التي ستقدم للمواطنين مستقبلا، بالتوازي مع الدور الأكاديمي.

اضاف ان الكلية ستستقبل الطلبة الدارسين ابتداء من العام الجامعي القادم، وجارى حاليا اجراء استيفاء كافة احتياجات الكلية من كادر التدريس والتجهيزات، وهذا يتوازى مع العمل على تطوير الشراكات المجتمعية لدعم مسيرة الكلية مع انطلاقتها كحلم يتحقق لاهالى شمال سيناء وأول كلية طب بشرى على ارض سيناء، لتحقيق خدمة المنظومة الصحية بشمال سيناء بشكل عام .

واستعرض عادل رستم نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة، خطوات المؤسسة من أجل تحقيق حلم انشاء مستشفى حياة لعلاج الاورام بالكيلو ١٧ غرب العريش، وهو احد المشروعات الصحية الخدمية الخيرية لخدمة وعلاج مرضى الأورام الذي تتبناه المؤسسة بدعم وشراكة مجتمعية وتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية المختصة .

و أشار إسلام عروج امين المؤسسة إلى أهمية الشراكة مع كلية الطب في خطوات انشاء مستشفى حياة لعلاج الأورام من خلال تقديم الدعم الفني .

كما استعرض أعضاء المؤسسة جوانب العمل الإنساني الذي نفذته المؤسسة بينها التوعية الوقائية بمرض السرطان وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا وايضا دور المؤسسة في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

و تم اللقاء بحضور على غيط مدير الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي الذي أكد مجددا على دور مديرية التضامن في تسهيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقدم خدماتها لأهالى المحافظة لافتا إلى اهمية تعاون كلية طب جامعة العريش في تقديم الدعم الفنى اللازم للمشروعات الصحية الخدمية الخيرية التي تنفذها الجمعيات الأهلية وعلى رأسها اهم مشروع خدمى خيرى يجرى التجهيز لتنفيذه عن طريق مؤسسات المدنى وهو مستشفى حياه الخيرى للأورام بمنطقة مدخل سباق الهجن غرب مدينة العريش .

شارك في اللقاء اعضاء مجلس امناء مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية وفريق الشباب المتطوعين .