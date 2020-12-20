شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر وأمين «البحوث الإسلامية» يفتتحان معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الأحد، معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك بعنوان: «نحو ثقافة رائدة»، وبحضور رئيس جامعة الأزهر الشريف د. محمد حسين المحرصاوي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد.

ويحتوي المعرض على سلسلة الإصدارات العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، والتي يعالج مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية ومنها: الجهاد والحاكمية ودار الإسلام ودار الحرب والتعددية الدينية والمذهبية وغيرها من المفاهيم المهمة، بالإضافة مجموعة من الإصدارات التي تناقش المشكلات الأسرية والمجتمعية المتنوعة وطرح الحلول المناسبة لدعم الاستقرار المجتمعي.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود التوعوية للمجمع والجامعة في الكثير من الميادين الحيوية، خاصة داخل الجامعات وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفي في مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكري من جماعات الإرهاب والتطرف.

وشهد الافتتاح حضور عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، كما تم إجراء مسابقات علمية وثقافية بين الطلاب، وتوزيع جوائز على الفائزين من الإصدارات العلمية المقدمة في المعرض.