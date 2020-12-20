الصحة : 85.2% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسب التعافى من فيروس كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية 85.2% بعد تسجيل 106481 حالة تعافى وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، إن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.
يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 124891 حالة من ضمنهم 106481 حالة تم شفاؤها، و 7069 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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