صور.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين لتقديم الكشف والعلاج المجانى بالبساتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم قافلة طبية للكشف المجانى بحى البساتين، جنوب القاهرة، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأشار اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين أن القافلة التى تستمر يومين وتستهدف الأسر الأكثر احتياجا تضم جميع التخصصات الطبية كالأطفال والباطنة والنساء والأنف والأذن والحنجرة والعظام والمسالك البولية والأسنان والرمد وجراحة المخ والأعصاب تحت إشراف نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصين، كما تضم القافلة صيدلية متخصصة لصرف كافة الأدوية المطلوبة للمرضى بالمجان. فيما تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم، أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة الطيبى بحى السيدة زينب والتى تضم 143عقارا بها 350 أسرة فى إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم. وأكد اللواء خالد عبد العال، أن مشروع تطوير منطقة الطيبى بالسيدة زينب مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعى احتياجات المواطنين. وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 25 عقارا حتى الآن وسيمنح قاطنيها إيجار شهرى حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إالى مساكنهم الجديدة، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير فى المنطقة لا توفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية.

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