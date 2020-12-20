العربية للتصنيع: قاعدة مصر الصناعية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالإسراع للتمكين فى صناعة السيارات التى تعمل بالطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، والتى تنظمها وزارة الهجرة، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الإنتاج الحربى مهندس محمد أحمد مرسى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج فى مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامى أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".

وأضاف "التراس" خلال الجلسة الثالثة فى مؤتمر مصر تستطيع بالصناعات، أنه يتمنى أن تكون مصر مركز إقليمى لصناعة السيارات، قائلا: "لن نعتمد على التجميع فقط"، مشيرا إلى أن الصناعة فى مصر لها مكوناتها ومصانعها خاصة أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة فى صناعة السيارات والأتوبيسات والميكروباصات، فضلا عن العمالة الماهرة فى هذه الصناعة.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن القاعدة الصناعية فى مصر تؤهلها أن تكون مركز إقليمى لصناعة السيارات، لما تمتلك من قدرات وإمكانيات، موضحا أن الهيئة استطاعت بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تكون لها شأن فى صناعة السيارات، قائلا: "مصر سوف تدخل بقوة فى صناعة السيارات الكهربائية والتى تعمل بالغاز، فضلا عن نقل التكنولوجيا من علم وخبرات وجميع المصانع جاهزة ومهندسين ذو كفاءة عالية.

وتابع: نحتاج إلى التعاون معا لإنتاج وتجميع السيارة بالكامل، وهناك مناقشات مع الشركات العالمية لتشجيع صناعة السيارات، وتجهيز البنية التحتية للسيارات التى تعمل بالغاز أو الكهرباء".

ويشارك فى الـ«Webinar» الثالث لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغى قائدة ثورة التصنيع المرن فى كندا، ووجيه المراغى ممثل مصر فى أكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ويعمل فى مجال تصنيع المعدات المستخدمة فى تصنيع الإطارات وتصميمها والتدريب عليها، والدكتور عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات ومطور الشركات وصاحب الحلول المبتكرة للتحكم فى الروبوتات، والدكتور مينا قلدس، يمتلك أكثر من 10 سنوات خبرة فى كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات

يذكر أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة هو النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع" والتى أطلقتها وزارة الهجرة للاستفادة من علماء وخبراء مصر بالخارج فى كافة مجالات التنمية.