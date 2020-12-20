شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد خط سير المومياوات الملكية ومشروع روضة السيدة 2.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لخط سير المومياوات الملكية بدءًا من ميدان التحرير مرورًا بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بأحياء السيدة زينب ومصر القديمة وصولا لمتحف الحضارات لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق من أرصفة ورصف وإنارة وتقليم أشجار والعناية بالمسطحات الخضراء مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار وإعادة طلائها بلون موحد بما يتناسب مع روح ميدان التحرير .

كما تفقد عبد العال، أعمال إزالة المرحلة الثانية لمنطقة الطيبى بحى السيدة زينب والتى تضم 143 عقار بها 350 أسرة فى إطار الخطة القومية للدولة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .

وأكد اللواء خالد عبد العال أن مشروع تطوير منطقة الطيبى بالسيدة زينب مشروع متكامل يراعى النسق العمرانى للقاهرة الفاطمية الإسلامية ويوفر وحدات سكنية بمساحات مختلفة تراعى احتياجات المواطنين .

وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 25 عقار حتى الآن وسيمنح قاطنيها إيجار شهرى حتى الانتهاء من إقامة مشروع روضة السيدة (2) وإعادتهم إالى مساكنهم الجديدة، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير فى المنطقة لاتوفر حياة كريمة لسكان المنطقة فقط بل تمثل إضافة قوية لإعادة إحياء القاهرة التراثية .

وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير منطقة الطيبى ( روضة السيدة 2) سيتضمن إنشاء 15 عمارة سكنية أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، بالإضافة الى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة " ملاعب وحدائق"، مؤكدًا أنه سيتم بالتوازى مع إنشاء هذا المشروع عمل تطوير لمنطقة أبو الريش بالكامل .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه منذ إعلان منطقة الطيبى منطقة إعادة تخطيط وحرصًا على إخراج المشروع كوحدة متكاملة تقرر تنفيذ نفس النموذج السابق تنفيذه فى المرحلة الاولى "روضة السيدة 1" بتطوير المنطقة وفق طراز معمارى يحاكى طبيعة القاهرة التاريخية .