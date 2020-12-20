شكرا لقرائتكم خبر عن شباب البرنامج الرئاسى يزورون منطقة آثار كوم الشقافة ومتحف الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت منطقتي آثار كوم الشقافة ومتحف الإسكندرية القومي، وفد من متدربين البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية المخططة لتطوير الجانب الثقافي والمعرفي لهم.

وقال الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إنه خلال الجولة استمع المتدربين إلى شرح مفصل عن تاريخ مقابر كوم الشقافة الأثرية ومقبرتي الورديان والتي تجمع في تصميمها المعماري بين الفنّ والزخرفة الرومانية والمصرية القديمة.

كما تعرفوا على أهم ما يحتوي عليه متحف الإسكندرية القومي من قطع أثرية فريدة.

وحرص الوفد على التقاط الصور التذكارية لتسجيل تلك الزيارة الفريدة والممتعة.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر قيادية ويدخل في تصميمه محور خاص بتطوير الجانب الثقافي والمعرفي للمتدربين من خلال زيارات ميدانية لتعزيز الهوية المصرية.