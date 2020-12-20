شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الدولة مهتمة برفع قدرات كليات العلوم الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد الرياضيات العربي "عن بعد"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، وبرعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د. غادة عبدالباري ، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

في بداية كلمته، أكد خالد عبد الغفار، أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أطلقت مبادرة (science up) لدعم كليات العلوم الأساسية وخاصة قسمي الرياضيات والفيزياء كمرحلة أولي، مشيرا إلى أن هذا الدعم يتمثل في بناء القدرات والقواعد العلمية، مؤكداً على اهتمام الدولة المصرية بالعلوم الأساسية؛ تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 للعلوم و التكنولوجيا، بهدف رفع قدرات كليات العلوم الأساسية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار ، بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية، مجموعة من البرامج والمبادرات في إطار رفع قدرات كليات العلوم الأساسية من خلال تحفيز البيئة التشريعية الداعمة للبحث العلمي، وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع ، مشيرا الى أن المملكة العربية السعودية نظمت الدورة الأولى من أولمبياد الرياضيات في نوفمبر 2018، وجمهورية مصر العربية بصدد تنظيم الدورة الثانية منها.

وفى ختام كلمته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار ، على أهمية هذه الدورة من أولمبياد الرياضيات، والتي تتمثل في تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز روح التنافس الشريف بين طلبة الدول العربية للإسهام والارتقاء بالمستوي العلمي للطلاب والمعلمين في مادة الرياضيات، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسات المعنية واكتشاف الطلاب المبدعين منهم لاحتضانهم واستثمار قدراتهم في المستقبل.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد ولد أعمر ، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، الشكر لجمهورية مصر العربية على التنظيم الجيد والاستثنائي، وخاصة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على حسن تعاونهم ومساندتهم للالكسو في تنفيذ أنشطتها المختلفة.

وفى كلمته، أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف على الدورة الحالية من الأولمبياد العربي للرياضيات بتبني المنظمة العربية لبرامج تعود بالنفع على طلاب الدول العربية كافة، مشيرا إلى ضرورة بناء قاعدة علمية راسخة في الرياضيات، مضيفا أن أكاديمية البحث العلمي قدمت عدة مبادرات مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الأساسي مثل برنامج جامعة الطفل وهو برنامج أعدته الأكاديمية بالتعاون مع جامعات الطفل الأوروبية بمشاركة 37 جامعة حكومية وخاصة؛ بهدف تبسيط العلوم الصعبة كالرياضيات والفيزياء.

ومن جانبه، طالب الدكتور عبدالسلام الجوفي ، مستشار التربية بمكتب التربية لدول الخليج، بزيادة مشاركات أبناء الدول العربية في المسابقات الدولية، فضلا عن الإطلاع على برنامج جامعة الطفل بجمهورية مصر العربية للاستفادة منه، وكذا تدريس أنماط غير معتادة في مادة الرياضيات، مؤكداً على ضرورة التفاعل مع مجالات مسابقات الهاكثون في مجالات الذكاء الاصطناعي للحاق بركب الدول التي سارت في هذا الاتجاه.

الجدير بالذكر أن فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة المحلية المؤهلة للدورة الثانية لأولمبياد العربي للرياضيات انطلقت يوم 9 ديسمبر الجاري، بمقر اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وتنافس فيها 6 طلاب مصريين من جامعة الطفل المصرية، و6 طلاب من مدارس STEM، وتم اختيار 4 طلاب للمشاركة فى المسابقة الإقليمية، حيث إن (أولمبياد الرياضيات) هي مسابقة دورية فى مادة الرياضيات يشارك في دورتها الحالية طلاب 14 دولة عربية من المرحلة ما قبل الجامعية وهم (جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية الهاشمية - الإمارات العربية المتحدة - الجمهورية التونسية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - دولة فلسطين - جمهورية القمر المتحدة - دولة الكويت -الجمهورية اللبنانية - المملكة المغربية - الجمهورية الإسلامية الموريتانية - الجمهورية اليمنية)، حيث تشارك كل دولة بأربعة طلاب.

كما أنه من المقرر أن تستمر فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد الرياضيات العربي، حتى يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020 بإعلان النتائج وتوزيع الجوائز، في حين يتم إجراء الاختبارات (أون لاين) للفرق المشاركة، يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020.