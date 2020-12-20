شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر وأمين "البحوث الإسلامية" يفتتحان معرضا للكتاب بالجامعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم معرضًا للكتاب بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر بمدينة نصر، وذلك بعنوان: "نحو ثقافة رائدة"، وبحضور رئيس جامعة الأزهر الشريف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، وذلك فى إطار التعاون المثمر الفعال بين قطاعات الأزهر الشريف، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بضرورة الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف بمراحله المختلفة ودعم الجانب المعرفى والثقافى لديهم.

ويحتوى المعرض على سلسلة الإصدارات العلمية لمجمع البحوث الإسلامية، والتى يعالج مضمونها عددًا من القضايا العلمية المهمة من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة حول القضايا الفكرية ومنها: الجهاد والحاكمية ودار الإسلام ودار الحرب والتعددية الدينية والمذهبية وغيرها من المفاهيم المهمة، بالإضافة مجموعة من الإصدارات التى تناقش المشكلات الأسرية والمجتمعية المتنوعة وطرح الحلول المناسبة لدعم الاستقرار المجتمعي.

ويأتى تنظيم هذا المعرض فى إطار الجهود التوعوية للمجمع والجامعة فى الكثير من الميادين الحيوية خاصة داخل الجامعات وما تضمه من أعداد هائلة من الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر احتياجا للتوعية والتثقيف والدعم المعرفى فى مختلف المجالات العلمية والفكرية، وذلك لحمايتهم من الاستقطاب الفكرى من جماعات الإرهاب والتطرف.

وشهد الافتتاح اليوم حضور عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، كما تم إجراء مسابقات علمية وثقافية بين الطلاب، وتوزيع جوائز على الفائزين من الإصدارات العلمية المقدمة فى المعرض.