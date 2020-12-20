شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "السكك الحديدية" يكرم قائد قطار سوهاج ومساعده لسرعة التصرف وتفادى حادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرّم المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، صبري أحمد والسيد عطا الله شعبان، قائد قطار سوهاج ومساعده، ليقظتهما فى العمل متفادين بسرعة تصرف مشهودة حادث من شأنه إزهاق أرواح وإتلاف أصول لممتلكات الهيئة.

وسلّم رئيس الهيئة - خلال التكريم - شهادات التقدير لمساعد قائد القطار ورئيس اللجنة النقابية بسوهاج نيابة عن قائد القطار الذى حالت ظروفه الخاصة عن الحضور.

ووافق رسلان، على صرف حافز مادى لقائد القطار ومساعده نظير جهودهما، كما وجّه تهنئته للمكرمين متمنياً لهم دوام التوفيق في عملهما، وداعياً جميع العاملين بالهيئة للاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة.

وكانت سيارة نصف نقل قد اقتحمت خط السكة ما بين محطتى قنا والأشراف يوم الثلاثاء الماضى من مكان غير معد لعبور السيارات، وتصادف ذلك مع مرور قطار 935 الأقصر/ الإسكندرية الذي تمكن قائده من توقيفه قبل الاصطدام بالسيارة متجنباً بذلك وقوع أية تلفيات أو إصابات.