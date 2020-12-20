شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: مصاطب الرى الحديث تسهم فى زيادة الانتاج وتخفيض التكاليف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة ، إنه فى اطار تنفيذ سياسة الدولة لترشيد مياه الرى وتقليل تكاليف الزراعة وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتوسع فى الزراعة على مصاطب وبنظام الرى الحديث، تم تطبيق التجربة فى محافظتى الفيوم والدقهلية.

وقال عبد العال في بيان اليوم، إن ذلك يسهم فى زيادة الإنتاجية وتوفير معدل التقاوى المستخدمة فى زراعة القمح من 25-40% من الكمية الموصى بها، وتوفير مياه الرى بحوالى 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة فى حالة الزراعة العادية ،وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الأزوتى حيث تقل عملية غسيل السماد نتيجة أحكام الرى وانخفاض كمية المياه المستخدمة فى الرى مما يؤدى الى الاستخدام الأمثل للسماد وزيادة انتاج القمح.

وأضاف عبدالعال أن الزراعة على مصاطب تؤدى إلى انخفاض فرص رقاد القمح بعد الرى فى حالة هبوب الرياح، ويزداد حجم السنابل وكذلك وزن الحبوب مما ينعكس على الانتاج الكلى وذلك نظرا لانخفاض كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة على مصاطب يزداد التفريع .