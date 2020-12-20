شكرا لقرائتكم خبر عن طالبات كلية البنات جامعة عين شمس يدلين بأصواتهن فى الانتخابات الطلابية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، والدكتورة مى الدقدوقى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، لجان الانتخابات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لانتخابات اتحاد الطلاب . وأكدت عميدة الكلية على سهولة إدلاء الطالبات بأصواتهن فى جميع اللجان والتزام الطالبات بجميع الإجراءات القانونية، مشيرة إلى وعى الطالبات بأهمية المشاركة فى الانتخابات الطلابية وإدراكهن لجميع حقوقهن وواجباتهن وإقبالهن الكبير على المشاركة فى جميع الأنشطة والفعاليات التى تقوم بها الكلية. وتجرى اليوم الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية فى ظل التزام تام بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعى، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس واشراف اللجنة العليا للانتخابات الطلابية برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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