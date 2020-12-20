شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يلتقى وفد منظومة الشكاوى الحكومية وجولة بمطار القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، اليوم الأحد، الدكتور طارق الرفاعى رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والمستشار الوليد عبد الحميد المستشار القانونى لمنظومة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء والوفد المرافق لهما بمقر وزارة الطيران، وذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتفاعل السريع معهم، وتنفيذًا لقرار الرئيس السيسى والخاص بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين بجميع وزارات وهيئات الدولة المصرية.

وقام وزير الطيران ووفد منظومة الشكاوى الحكومية بتفقد مركز خدمة العملاء والإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الطيران للاطلاع على ما تم تطبيقه وتطويره على أرض الواقع، حيث تم عرض نماذج من الشكاوى المقدمة من بعض العملاء، وتابع خلالها كيفية التعامل مع الشكوى والرجوع إلى الجهات المختصة والقنوات القانونية فى الاستجابة لها والرد عليها، حيث تم تفعيل خدمة الرد على الشكاوى باللغة الإنجليزية سواء على الخط الساخن أو من خلال الموقع الإلكترونى للمنظومة لتتماشى مع جميع متطلبات العملاء.

وخلال الجولة أشار الطيار محمد منار إلى الدور التفاعلى الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والتى تعد وجهة عصرية للحكومة بما يحقق أعلى معدلات التنسيق والتواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لمواكبه العصر الرقمى الجديد، وكذا لمواكبة منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تطبقها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية وبما يساهم فى الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.

من جانبه أشاد الدكتور طارق الرفاعى بما لمسه من تطبيق دقيق وتفعيل شامل لكافة المعايير والمتطلبات الأساسية التى تتطلبها منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة الطيران ،معربًا عن سعادته بالجهود المبذولة من قبل وزارة الطيران أحد أهم الكيانات الحيوية بالدولة والتى تعد من الوزارات الرائدة فى الرد على الشكاوى حيث أثبتت المنظومة نجاحها بالوزارة بنسبة 90% منذ بداية تفعيلها فى سبتمبر الماضى وذلك لحرصها على تطبيق وتفعيل معايير جودة الخدمة المقدمة على الشكل الأمثل، مشيدًا بالكفاءة والخبرة العالية للكوادر البشرية المؤهلة بالوزارة على العمل بتلك المنظومة الحديثة.

ثم توجه الوزير ووفد منظومة الشكاوى إلى جولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولى، حيث تفقدوا كاونترات خدمة العملاء ومكاتب الشكاوى بصالات السفر والوصول من أجل الرد على الاستفسارات، وكذلك تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب والمسافرين والتعامل الفورى مع المشاكل والصعوبات التى قد تواجه الراكب منذ دخوله المطار وحتى نهاية رحلته.



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