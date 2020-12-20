شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: لدينا استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القيادية السياسية لديها توجه لوجود استراتيجية لتوطين صناعة السيارات بمصر، مؤكدة أن مصر اطلعت على عدد من الدول للاستفادة من خبراتهم.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، ضرورة تسهيل الإجراءات لإعداد استراتيجية لصناعة السيارات، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بإنشاء صندوق لتحفيز الصناعة بشكل عام وليس فقط صناعة السيارات.

وأكدت نفين جامع، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستفادة من خبراء مصر بالخارج فى كافة المجالات، مؤكدة أن مصر لديها بنيه تحتيه تتمثل فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، والتى تنظمها وزارة الهجرة، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الإنتاج الحربى مهندس محمد أحمد مرسى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج فى مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامى أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".

ويشارك فى الـ«Webinar» الثالث لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغى قائدة ثورة التصنيع المرن فى كندا، ووجيه المراغى ممثل مصر فى أكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، والدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ويعمل فى مجال تصنيع المعدات المستخدمة فى تصنيع الإطارات وتصميمها والتدريب عليها، دكتور عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات ومطور الشركات وصاحب الحلول المبتكرة للتحكم فى الروبوتات، مينا قلدس، يمتلك اكثر من 10 سنوات خبرة فى كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات

ومن بين المشاركين، الدكتور وجيه المراغى ممثل مصر فى أكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، هو أستاذ ومدير مركز نظم التصنيع الذكية، كلية الهندسة، جامعة ويندسورفى كندا، انتخب عضوا بمجلس الاعتماد الهندسى الكندى (CEAB) ورئيسا للجنة التعليم عن بعد فى الهندسة المهنية فى أونتاريو (PEO) التى تنظم ما يقرب من 90.000 مهندس فى كندا، كما انفرد بتمثيل مصر فى الأكاديمية العالمية لهندسة الإنتاج (CIRP)، وتم اختياره عضوا فى المجلس الاستشارى للتحالف المصرى للثورة الصناعية الرابعة ومشروعات السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

وابتكر تصميم القطار الكندى ذى الطابقين، وحصل على وسام الشرف للمهندسين المحترفين أونتاريو "2020 PEO"، شغل المراغى مناصب رئيس قسم هندسة النظم الصناعية والتصنيع، والمدير المؤسس لمعمل أبحاث التصنيع وميكنة التصاميم فى جامعة ويسترن أونتاريو.

كما يشارك بالندوة الدكتور أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ويعمل فى مجال تصنيع المعدات المستخدمة فى تصنيع الإطارات وتصميمها والتدريب عليها، ويشغل منصب مدير عام مجموعة يارد الصناعية الكبرى فى بوخارست – رومانيا المتخصصة فى تصميم وتصنيع ماكينات الخراطة العمودية والتجويف. المخارط العمودية، آلات الحفر والتفريز الأفقية من نوع الطاولة والأرضية؛ آلات طحن جسرية. آلات حفر الثقوب العميق.

ومن بين المشاركين، الدكتور عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات ومطور الشركات وصاحب الحلول المبتكرة للتحكم فى الروبوتات، أدار فريق تطوير النظام والمنصة لمشاريع القيادة الذاتية بشركة ZMP Inc اليابانية منذ 2015، وقدم الدعم الفنى والتحقيق فى الجوانب الفنية للفريق الهندسى فى المشاريع الرئيسية، كما تولى التنسيق مع الفنيين فى تطوير العمل الهندسي. وتنفيذ أفضل الممارسات فى تطوير الحلول التقنية لنظام التحكم فى الروبوتات.

واستبدل وحدَّث الأنظمة المطورة بشركة لوتس للصناعات الطبية بالقاهرة عام 2014 ووفر لها مواصفات جديدة، بالإضافة انه عدَّل البرامج "الجاهزة" ودمجها فى الشبكة الحالية. وأنشأ كود لربط جميع الأنظمة. وقدم أفكارا لتحسين النظام وعروض التكلفة، واستطاع تطوير وإنشاء حلول الأعمال ومواقع الإنترنت فى شركة الشبكة بالقاهرة على أساس.SharePoint وتحديث الخوادم الموجودة خلال 4 شهور من عام 2013.

كما يشارك الدكتور مينا قلدس، وهو يمتلك اكثر من 10 سنوات خبرة فى كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات، تصميم وتطوير من الصفر حتى خطوط الإنتاج الكثيف. واكثر من 7 سنوات فى ادارة مشروعات تطوير انظمة التحكم المعقدة لشاسيه السيارات، ويعمل مديرا لتطوير انظمة التعليق الإلكترونية بشركة فورد لصناعة السيارات فى ألمانيا، وباحثا ومساعد أستاذ زائر بمعهد هندسة السيارات بجامعة براونشفايغ التقنية بألمانيا، نال جائزة مايرز من جمعية مهندسى السيارات الأمريكية.

كما سجل براءتى اختراع فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين فى تطبيقات انظمة التعليق الإلكترونية للسيارات.

يذكر أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة هو النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع" والتى أطلقتها وزارة الهجرة للاستفادة من علماء وخبراء مصر بالخارج فى كافة مجالات التنمية.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، والتى تنظمها وزارة الهجرة، وذلك بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير الإنتاج الحربى مهندس محمد أحمد مرسى، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج فى مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامى أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".