شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوجه بتطبيق نظام تناوب حضور العاملين ضمن إجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارات احترازية للتعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد فى الديوان العام والقطاعات والهيئات والمديريات الزراعية التابعة.

وكشف منشور عام صادر عن مكتب وزير الزراعة، عن ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى تشمل 8 قرارات عاجلة، ضمت تطبيق تناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن التباعد الاجتماعي، والالتزام التام بارتداء الكمامات داخل مقرات العمل.

وضمت القرارات أيضا عدم دخول العاملين لأماكن العمل بدون كمامة وكذلك المتعاملين مع الوزارة، والتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتعامل مع الجمهور يتم من خلال مكتب الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

وأكدت الوزارة فى تعليماتها تفعيل الخدمات الإلكترونية التى يمكن التعامل من خلالها، وإجراء أعمال التطهير المستمرة والتوعية للحد من انتشار الفيروس.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع لجنة مواجهة كورونا الاسبوع الماضي، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

كما وجه رئيس الوزراء بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين فى الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم فى منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".​

وطالب رئيس الوزراء المحافظين بضرورة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين والتنسيق بين بين المحافظين ومديريات الأمن لتكثيف الحملات المشتركة على وسائل النقل الجماعى والعام، وذلك بالتعاون مع مديريات الأمن للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا ومعاقبة المخالفين والتشديد فى منع تقديم الشيشة.