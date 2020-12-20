شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يدعو للتضامن الإنسانى وتوجيه أنظار العالم لإنهاء معاناة الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، إلى استغلال اليوم الدولى للتضامن الإنسانى فى توجيه أنظار العالم لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين، وخصوصًا فى ظل الحروب والصراعات وانتشار ثقافة الكراهية والعنصرية والكيل بمكيالين.

وكتب شيخ الأزهر، فى تدوينة باللغتين العربية والإنجليزية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: يأتى اليوم الدولى للتضامن الإنسانى فرصةً ليوجِّه أنظار العالم، وبخاصة الدول القادرة والمتقدمة، لتقديم يد العون والمساعدة لإنهاء معاناة الفقراء والمهمشين والمرضى والمضطهدين، وبخاصة أولئك الذين أوهنتهم الحروب والصراعات، وأنهكتهم ثقافة الكراهية والعنصرية والكيل بمكيالين.

وتحتفل الأمم المتحدة، باليوم الدولى للتضامن الإنسانى يوم 20 ديسمبر من كل عام، تعبيرًا عن الوحدة فى إطار التنوع، وتذكير الحكومات بضرورة احترام التزاماتها فى الاتفاقات الدولية، ورفع مستوى الوعى العام بأهمية التضامن، مع تشجيع النقاش بشأن سبل تعزيز التضامن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، بما فى ذلك القضاء على الفقر، والعمل على تشجيع على مبادرات جديدة للقضاء على الفقر.