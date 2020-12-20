شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: ملتزمون بالتنافسية والتحويل الرقمى والتدريب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على ضرورة الالتزام بمشروع التنافسية والتحويل الرقمى، التى انتهجتها الوزارة فى الفترة السابقة والعمل من خلاله، مؤكدًا الاهتمام بعملية التدريب المهنى وتأهيل الشباب بالدورات التدريبية على المهن الحاكمة التى يحتاجها سوق العمل فى الفترة المستقبلية واستحداث مناهج تدريبية جديدة ترتقى بعملية التدريب المهنى وتصل بها للمستوى المطلوب.

أشار وزير القوى العاملة إلى أهمية توجيه المتدربين والمتدربات على ريادة الأعمال وإنشاء مشاريع صغيرة بعد انتهاء فترات تدريبهم ، حيث هى النهج المطلوب الذى تحتاجه مصر فى الفترات القادمة والمساهمة فى خفض معدلات البطالة على مستوى الجمهورية.

كما وجه سعفان خلال جولته الميدانية لمحافظة بورسعيد ، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، لمبنى وإدارات التدريب المهنى وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالمحافظة ، بحضور السيد السنجابى مدير المديرية، بضرورة الانتهاء سريعا من نقل المديرية للمكان المخصص لها فى ديوان عام المحافظة وتخصيص المبنى الحالى ليكون مركزاً للتدريب المهنى ، ويضمن أهم المهن التى يحتاجها سوق العمل ومواكبة للتطورات المجتمعية التى يشهدها المجتمع وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030.

كما أكد "سعفان"، على أهمية التواصل مع الشركات والمصانع المتواجدة فى المحافظة لتوفير فرص عمل للمدربين بعد التخرج لتوفير حياة كريمة للشباب المصرى ولأبناء المحافظة على وجه الخصوص.

والتقى وزير القوى العاملة خلال جولته مع المتدربات على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة واستمع اقتراحاتهم فى تطوير عملية التدريب وعلى طموحاتهم وآمالهم فى فرص العمل فى المستقبل ومن منهن تريد أن تكون رائدة أعمال وصاحبة مشروع فى المستقبل ومحاولة توفير ما يلزم لتحقيق تلك الأحلام.

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بالملتقى التوظيفى الأول

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بالملتقى التوظيفى الأول

الملتقى التوظيفى الأول

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بالملتقى التوظيفى الأول

وزير القوى العاملة أثناء توقيعه بروتوكول لنشر ثقافة العمل الحر

الملتقى التوظيفى الأول

جانب من توقيع البروتوكول

وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بالملتقى التوظيفى الأول