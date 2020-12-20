شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تحصد المركز الأول والثانى فى بطولة البلياردو للجامعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية المقامة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ويشرف عليها الدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن فعاليات بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا المصرية تقام بصالات نادى طنطا الرياضى بمشاركة 11 جامعة بإجمالى 47 طالب وطالبة حيث تعد هذه البطولة هى أول بطولة سنوكر لطلاب الجامعات والمعاهد العليا.

وأعلنت الجامعة، أن طلاب جامعة حلوان حصلوا على المراكز الآتية فى فردى طالبات حيث حصلت على المركز الأول الطالبة بسمة أحمد، والمركز الثانى ندى محمود، تحت إشراف راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى.