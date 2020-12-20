بدون تفويض من أصحاب الحقوق.. ضبط 34 ألف مطبوع تجاري داخل مطبعة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط (34000) مطبوع تجاري مقلد ومنسوخ لكبرى الشركات، بدون تفويضات وأوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، داخل مطبعة بالسيدة زينب بالقاهرة، بحضور أحد العاملين بها.
جاء ذلك في ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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